Кевин Джонсон рассказал, как бы сложился его бой с Александром Усиком Кевин Джонсон: наш бой с Александром Усиком дошел бы до решения судей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джонсон

Находящийся на пике формы Кевин Джонсон предположил в интервью NEWS.ru, что его бой с Александром Усиком был бы скучным и дошел бы до судейского решения. Недавно получивший российский паспорт спортсмен признал, что ему было очень сложно победить украинца.

Очень хороший вопрос! Усик — игровой боксер, у нас не было бы никакой рубки, бой был бы очень скучным. Мы бы просто проверяли друг друга, ожидая ошибки. Если бы мы дрались, то бой определенно продлился бы все 12 раундов. А там судьи бы уже считали очки. И мне было бы сложно победить, Усик наносит много ударов. Он может работать и на ближней, и на дальней дистанциях, постоянно сыпет джебами, зарабатывая очки. Я не могу с уверенностью сказать, что победил бы его, — сказал Джонсон.

Кевин Джонсон — экс-претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. В 2009 году он боксировал за этот титул с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей. В активе 44-летнего боксера 36 побед (20 — нокаутом), 22 поражения и 2 ничьи.

36-летний Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Украинец выиграл 21 бой из 21 в карьере (13 — нокаутом). Его бой с Тайсоном Фьюри должен пройти в мае в Эр-Рияде.