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В соглавном бою вечера на турнире ACA 103 в Москве непобеждённый чемпион организации в легчайшем весе россиянин Рустам Керимов (14-0) нокаутировал бразильца Франсиско де Лиму (15-4-1) в конце первого раунда.

В первом раунде Керимов провёл несколько тейкдаунов, а бразилец старался активно защищаться на земле и угрожать болевыми приёмами. В концовке раунда Керимов ударами сверху нокаутировал соперника.

В бою опытных легковесов Марата Балаева и бразильца Диего Брандау россиянин одержал победу раздельным решением судей по итогам трёх раундов в упорном и кровавом поединке.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Александр Шлеменко победил удушающим приёмом в первом раунде американца Дэвида Бранча на турнире RCC в Екатеринбурге.