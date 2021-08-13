Касимеро победил Ригондо и отстоял титул WBO в легчайшем весе

Филиппинец Джон Риэль Касимеро (30-5, 21 КО) победил по очкам кубинца Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) и отстоял титул чемпиона WBO в легчайшем весе на вечере бокса в Карсоне (США).

Касимеро активно начал поединок, а его кубинский соперник сделал ставку на защиту и контратаки. При этом Ригондо играл в долгую и старался вымотать соперника, который не мог по нему попасть. Отдельные серии доходили вскользь, но не создавали проблем кубинцу, который в ответ выбрасывал одиночные удары.

Пятый раунд получился самым успешным для Касимеро. Он поджимал ветерана и несколько раз попал по корпусу, а затем начал подключать джеб. Ригондо отвечал одиночными ударами и готовил правую руку. Устав гоняться за соперником по всему рингу, Касимеро встал в центре и призвал кубинца драться смелее, но Ригондо оставался верен себе и продолжал работать вторым номером. Поражала лёгкость ног, которую 40-летний боксёр сохранил даже в поздних раундах.

Касимеро попытался взвинтить темп в последних раундах, чувствуя, что уступает сопернику, но при этом напарывался на колючие джебы кубинца на отходе. В десятом раунде Касимеро так провалился в атаке, что чуть не улетел за канаты. Угловые Ригондо призывали его попытаться нокаутировать соперника, но кубинец на риск не пошёл, хотя продолжил попадать в контратаках. По итогам 12-ти раундов мнения судей разделились. Один из судей отдал победу Ригондо со счётом 115:113, а двое других весьма спорно выделили Касимеро со счётом 117:111 и 116:112.

Как сообщалось ранее, американский боксёр полусреднего веса Верджил Ортис одержал очередную досрочную победу, нокаутировав в восьмом раунде литовца Эгидиуса Каваляускаса и отстоял титул интернационального чемпиона по версии WBO на вечере бокса в Техасе, организованном промоутерской компанией Оскара де ла Хойи.