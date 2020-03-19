https://static.news.ru/photo/89a44a84-69a8-11ea-987a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр, чемпион мира — 2019, призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Андрей Замковой прокомментировал отмену олимпийского квалификационного турнира в Лондоне.

Когда мы ехали в Лондон, не думали, что турнир отменят. Все разочарованы. Ещё один момент — неизвестно, останется ли существующая сетка. Если останется, то у всех будет возможность в течение месяца готовиться под конкретных соперников. А это уже, получается, профессиональный бокс, — рассказал Замковой на видео-пресс-конференции, организованной Федерацией бокса России.

Также боксёр отметил, что выходил в ринг на свой победный поединок уже зная, что турнир не будет доведён до конца, но настраивался на поединок как обычно, а Лондон не заметил массовой паники.

Как писал NEWS.ru, боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал отмену его поединка с малавийцем Айзеком Чилембой.