Каннонир победил Гастелума в главном бою UFC в Лас-Вегасе

Американский боец среднего веса Джарред Каннонир (14-5) победил по очкам соотечественника мексиканского происхождения Келвина Гастелума (16-8) на очередном турнире Ultimate FIghting Championship (UFC) в Лас-Вегасе.

В начале боя соперники обменивались ударами с дистанции, где Каннонир был точнее, а Гастелум взрывался сериями, пытаясь подобраться к сопернику. Преимущество в размахе рук было не на его стороне. Попытка мексиканца провести тейкдаун на последних секундах первого раунда также не удалась. Каннонир продолжил отбивать ноги соперника лоу-киками, но у Гастелума иногда получалось его поджимать к сетке и за счёт этого выровнить ход боя. В третьем раунде Джаред снова перехватил инициативу и даже хорошенько потряс соперника.

Чемпионские раунды Каннонир начал с очередной мощной серии, которую Гастелум сумел погасить в клинче, однако ему снова не удалось реализовать своё преимущество в борьбе. Идя вперёд, Гастелум снова пропустил встречный апперкот, оказался на полу, но сохранил сознание. Гастелум, наконец, бросил соперника в пятом раунде на настил, но Канонир быстро поднялся и лишил соперника контроля со спины. Но при этом и он сам занял оборонительную позицию в этом раунде, считая, что и так уверенно ведёт на судейских картах. По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Каннониру со счётом 48:47.

В соглавном бою вечера непобеждённый датский легковес Марк Мадсен победил раздельным решением судей американского ветерана Клэя Гуиду.

Как сообщалось ранее, российский боец UFC Пётр Ян подписал контракт на реванш с американцем Алджамейном Стерлингом.