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В Копенгагене завершился первый в истории Дании турнир UFC. В главном бою вечера американец Джарред Каннонье (13-4) победил техническим нокаутом во втором раунде одного из лучших средневесов мира шведа Джэка Херманссона (20-5)

Херманссон сделал ставку на борьбу в первом раунде и пару раз поражовал эффектными бросками соперника, но не смог долго удерживать Каннонье на земле, а в стойке в конце раунда. Во второй пятиминутке Каннонье жёстко попал правым апперкотом на встречу, а затем добил Херманссона в партере, не давая прийти в себя.

В соглавном бою вечера шестикратный призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр по греко-римской борьбе, соперник Романа Власова в финале Олимпиады-2016 Марк Мадсен одержал победу техническим нокаутом над итальянцем Данило Беллуардо в своём дебютном поединке в UFC. Для этого ему хватило 72 секунды.

Как сообщал News.ru, экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал, как Тони Фергюсон может победить Хабиба Нурмагомедова.