Канделаки назвала детским садом и глупостью поведение Макгрегора

https://static.news.ru/photo/608e31a8-d656-11ea-8fc4-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки раскритиковала экс-чемпиона по смешанным единоборствам ирландского бойца Конора Макгрегора.

В Twitter Канделаки отметила, что эпатажный ирландец не раз вступал в перепалки в соцсетях со своими противниками, а также с действующим чемпионом UFC в лёгком весе, российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор пишет [и стирает] оскорбительные твиты на фоне боя Нурмагомедов — Гейтжи, а я думаю, что нет ничего глупее, чем треш-ток со стороны бойца, который не хочет, да и не имеет возможности выйти в клетку с тем, кого он оскорбляет. Детский сад какой-то, — считает продюсер.

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Ранее менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный дал согласие на бой Джастина Гейтжи и Конора Макгрегора за титул временного чемпиона.

Как писал NEWS.ru, ранее российский боец Олейник в 43 года принял самый опасный бой в карьере. Трое россиян проведут важные поединки на турнире UFC в Лас-Вегасе.