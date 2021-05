Канадский индус Буллар нокаутировал Веру и стал чемпионом ONE

Соперники активно начали бой с размена в стойке, где Буллар выглядел агрессивнее и затем перевёл бой в партер, но Вера заблокировал его руку и не дал воспользоваться преимуществом. Во втором раунде канадец дважды потряс соперника правым боковым, затем стащил на землю и принялся добивать жёсткими ударами, пока рефери не остановил поединок.

Arjan Bhullar becomes the FIRST Indian Mixed Martial Arts World Champion, stopping Brandon Vera with second-round strikes! @TheOneASB #ONEDangal #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/e6gblkjshC