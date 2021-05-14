Канадский индус Буллар нокаутировал Веру и стал чемпионом ONE

Канадец индийского происхождения Арджан Буллар (11-1) победил техническим нокаутом во втором раунде американца Брэндона Веру (16-9) и стал чемпионом ONE в тяжёлом весе на турнире в Сингапуре.
Соперники активно начали бой с размена в стойке, где Буллар выглядел агрессивнее и затем перевёл бой в партер, но Вера заблокировал его руку и не дал воспользоваться преимуществом. Во втором раунде канадец дважды потряс соперника правым боковым, затем стащил на землю и принялся добивать жёсткими ударами, пока рефери не остановил поединок.