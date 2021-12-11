Камилов нокаутировал Хасиева и защитил пояс WBO Inter-continental по боксу

Руслан Камилов одержал досрочную победу над Дмитрием Хасиевым в поединке за титул WBO Inter-Continental во втором полулёгком весе. Российский боксёр нокаутировал оппонента в шестом раунде на шоу RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

На протяжении первых пяти раундов в ринге шла относительно равная борьба. Камилов лучше смотрелся в первых двух раундах, но затем Хасиев стал чаще провоцировать размены и сумел перехватить инициативу. В шестом отрезке Руслан попал левым хуком по печени противника и отправил того на настил.

Для Камилова эта победа стала 12-й в карьере. Также в его послужном списке значится одна ничья. Хасиев потерпел третье поражение в карьере (12-3-2).

Ранее сообщалось, что поединок между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой, который должен был пройти на боксёрском вечере RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, перенесён из-за проблем со здоровьем российского спортсмена. Схватка состоится в 2022 году.