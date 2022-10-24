Камил Гаджиев жестко ответил Харитонову на критику Петра Яна Камил Гаджиев жестко о раскритиковал Харитонова за «наезд» на Петра Яна

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью MMA.Metaratings.ru раскритиковал бойца Сергея Харитонова за слова об экс-чемпионе UFC Петре Яне. Ян проиграл Шону О’Мэлли на турнире UFC 280, после чего Харитонов заявил, что ему пора «спуститься на землю и начать работать».

Сергей, похоже, больше американец, чем россиянин. И ведет себя как американец в данной ситуации. А что им движет? Думаю, это просто зависть. Он дерется уже 20 лет и так и остался непонятным персонажем для практически всех, кто следит за ММА. Он и не там, и не здесь. Он везде и нигде, — сказал Гаджиев.

Промоутер добавил, что Петр — бывший чемпион UFC, лучшей организации в мире, и по сравнению с Харитоновым, это «разные весовые категории».

Поражение от О’Мэлли стало для Яна третьим в UFC и четвертым в профессиональной карьере (16-4), О’Мэлли продлил победную серию до четырех боев подряд (15-1).

Ян стал чемпионом UFC в 2020 году, победив Жозе Альдо, но уже в следующем бою утратил титул, проиграв Алджамейну Стерлингу из-за запрещенного удара.

В апреле Ян во второй раз проиграл американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей на турнире UFC 273.