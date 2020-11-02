Камил Гаджиев продал Fight Nights Global

https://static.news.ru/photo/f2e0bc3c-1d0b-11eb-9efb-fa163e074e61_660.jpg Камил Гаджиев Фото: kamilgadzhiev/instagram.com

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев объявил о продаже лиги. Об этом сообщается на странице FNG в Instagram.

Покупателем стала группа компаний AMC. Сумма заключённой сделки составила более 100 миллионов рублей. По соглашению сторон Камил Гаджиев остаётся в организации на должности президента, а сам промоушен будет переименован в AMC Fight Nights Global.

Отмечается, что теперь в год планируется проводить 10 турниров, 4 из которых будут очень крупными.

В сентябре турнир Fight Nights 98 завершился скандалом. В главном бою вечера Шамиль Амиров нокаутировал Дмитрия Бикрёва и завоевал титул Fight Nights в полусреднем весе, но позже результат был аннулирован из-за запрещённого удара Амирова.