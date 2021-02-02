Гаджиев объяснил, почему Мусаев устроил массовую драку в Польше

https://static.news.ru/photo/d2a43694-6552-11eb-9ff0-96000091f725_660.jpg Камил Гаджиев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент ММА-лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил поведение бойца Шамиля Мусаева, устроившего массовую драку после боя на турнире KSW 58.

Бойцы глубоко находятся в религии, соблюдают обряды, ведут беседы на эту тему. У них есть понимание, что всё, что в их жизни есть — благодаря Всевышнему. Они ведут довольно аскетичный образ жизни, к тому же они всегда находятся в компании ребят, которые их поддерживают в этих религиозных убеждениях, они вместе говорят о религии, вместе делают намаз. Да и вид спорта у них воинствующий. Поэтому всё воспринимается очень остро. Можно вспомнить, какая была реакция, когда Конор задевал религию в перепалке с Хабибом, это был скандал, даже Дэйне Уайту приходилось оправдываться, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.

Промоутер добавил, что считает неправильным реагировать кулаками даже на слова о религии, но эмоциям может поддаться любой человек. Несмотря на то что поддаваться на провокации — удел слабых.

Шамиль Мусаев (14-0) устроил драку со своим соперником словенцем Урошем Юришичем (11-1), которого он победил единогласным решением судей 31 января.

Как писал NEWS.ru, Мусева могут выгнать за драку: поляки не оценили красивые обычаи.