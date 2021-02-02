Камил Гаджиев назвал причину, почему Хабиб не вернётся к боям

https://static.news.ru/photo/68ae8700-655f-11eb-b1ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился деталями разговора с Хабибом Нурмагомедовым, который состоялся у них перед турниром UFC 257 в Абу-Даби 24 января.

Пока не происходит ничего такого, из-за чего Хабиб мог бы вернуться. Уровень напряжения в индустрии — не тот, чтобы Хабибу было интересно снова драться. Его на данный момент ничего не возбуждает, если можно так выразиться. Вернулся бы он, если бы Конор нокаутировал Порье? Конечно. Но сейчас это уже неактуально. Для меня его позиция по продолжению или непродолжению карьеры абсолютно понятна, мы с ним это не обсуждали, потому что я не хочу задавать ему вопросов, которые ему журналисты задавали 20 раз, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.

Нурмагомедов официально объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи удушающим приёмом в октябре 2020 года. Руководство UFC после этого предпринимало неоднократные попытки вернуть его в октагон, и Хабиб заявил, что рассмотрит такую возможность, если увидит в бою Макгрегора и Порье что-то интересное. Также он говорил, что его может заставить задуматься предложение в 100 миллионов долларов.

2 февраля NEWS.ru писал, что Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный готовится к бою с экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе канадцем Жоржем Сен-Пьером и вскоре удалил твит.