Кальвильо победила Ай в главном бою UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/683e918a-adf8-11ea-a9bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/cynthia.calvillo

В главном бою турнира Ultimate Fighting Championship в Лас-Вегасе американка мексиканского происхождения Синтия Кальвильо (9-1-1) победила по очкам соотечественницу Джессику Ай (15-8).

Для Кальвильо это был первый бой в новой для себя наилегчайшей весовой категории, а её соперница показала на взвешивании незначительный перевес. Первый раунд прошёл в жёстком размене ударами, в котором лучше смотрелась Ай, что заставило Калвильо сменить тактику. Вторую пятиминутку она начала с перевода в партер, прошла сопернице за спину, но не сумела выйти на удушающий приём. В третьем раунде скоростные атаки Кальвильо уже чаще доходили до цели, а у её соперницы получался только джеб. В концовке раунда Кальвильо провела очередной тейкдаун.

В чемпионских раундах Ай старалась действовать активнее, но продолжила пропускать тейкдауны и стремительные комбинации соперницы, при этом потрясти более лёгкую соперницу ей так и не удалось. Все судьи отдали победу Кальвильо со счётом 49:46 (двое) и 48:47.

#UFC | Buen intercambio de golpes durante una cerrada pelea en la que la Mexicana, Cynthia Calvillo, se llevÃ³ frente a la Estadounidense, Jessica Eye. pic.twitter.com/HHjErgLCyE #FaltaTÃ¡ctica #UFCVegas2



: UFCESPANOL — Falta TÃ¡ctica (@FaltaTactica2) June 14, 2020

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе итальянец Марвин Веттори победил удушением из-за спины в первом раунде американца Карла Роберсона.