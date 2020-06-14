Кальвильо победила Ай в главном бою UFC в Лас-Вегасе

В главном бою турнира Ultimate Fighting Championship в Лас-Вегасе американка мексиканского происхождения Синтия Кальвильо (9-1-1) победила по очкам соотечественницу Джессику Ай (15-8).
Для Кальвильо это был первый бой в новой для себя наилегчайшей весовой категории, а её соперница показала на взвешивании незначительный перевес. Первый раунд прошёл в жёстком размене ударами, в котором лучше смотрелась Ай, что заставило Калвильо сменить тактику. Вторую пятиминутку она начала с перевода в партер, прошла сопернице за спину, но не сумела выйти на удушающий приём. В третьем раунде скоростные атаки Кальвильо уже чаще доходили до цели, а у её соперницы получался только джеб. В концовке раунда Кальвильо провела очередной тейкдаун.
В чемпионских раундах Ай старалась действовать активнее, но продолжила пропускать тейкдауны и стремительные комбинации соперницы, при этом потрясти более лёгкую соперницу ей так и не удалось. Все судьи отдали победу Кальвильо со счётом 49:46 (двое) и 48:47.