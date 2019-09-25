28 сентября на турнире UFC в Копенгагене дебютирует первый узбекский боец в лучшей лиге мира Махмуд Мурадов. В его удивительной биографии нашлось место работе гастарбайтером в Томске и жизни без паспорта, знакомству с лучшим боксёром в истории, порно-скандалу и отношениям с известной чешской певицей. Теперь его ждёт дебют в октагоне в бою с итальянцем Алессио ди Чирико.

От гастарбайтера до лучшего бойца Чехии

Путь в сильнейшую лигу мира для Махмуда Мурадова оказался столь же длинным и тяжёлым, как если бы он решил идти из родной Бухары до Лас-Вегаса пешком. В 17 лет он был вынужден уехать на заработки в Россию и в Томске познал все прелести бытия гастарбайтеров: работал за 4000 рублей в месяц, питался «дошираком», жил в комнате на 12 человек. Выбраться из этого рабства помогли занятия единоборствами. В свободное от работы время Махмуд занимался боевым самбо в Томске. Накопив почти $4 тыс., решил перебраться в Чехию и начать там спортивную карьеру, но пока попал в зал ММА, вынужден был воровать еду в супермаркетах и выполнять любую грязную работу.

Было такое, что я заходил в магазин, брал еду с полки, прямо там ел и уходил. Просто от безденежья. Однажды меня поймали. Сам думал: «Блин, зачем я вообще приехал? Еще и столько денег истратил». После первого года переделал учебную визу на рабочую. Посуду мыл, полы драил, официантом работал, на стройку, конечно, устроился. Много обманывали меня там, не платили. А потом я попал в зал чешского бойца Петра Книже. Потренировался и спрашиваю: «Сколько стоит одна тренировка?» Оказалось, что €10. Я сказал, что мне это не по карману. И Петр ответил: «Ладно, ходи бесплатно», — приводит слова Мурадова Matchtv.ru.

Успехи на бойцовском поприще шли поначалу у Махмуда ни шатко, ни валко. В первые два года узбек выиграл лишь половину из восьми боёв, но затем дела пошли в гору, и он стал одним из самых успешных и популярных бойцов в Чехии. За последние три года он выиграл все 11 поединков, став чемпионом локальных лиг XFN и Oktagon MMA. Кроме того, Мурадов попал в поле зрения легендарного боксёра Флойда Мейвезера, с которым они познакомились два года назад и подружились. Американец назвал узбека лучшим бойцом MMA. С такими успехами рано или поздно Мурадов должен был оказаться в UFC, но у бойца появились завистники и недоброжелатели.

Порно-скандал обернулся потерей спонсора

В августе прошлого года в Сети на сайтах для взрослых появились необычные видео-ролики с участием персонажа по имени Akhmed Virt. «Доброжелатели» в обнажённом молодом человеке «узнали» уже ставшего известным бойцом Мурадова и даже отметили, что эту презентацию для сайтов для геев он сделал на своё 22-летие. Конечно, никаких доказательств того, что на видео именно Мурадов предоставлено не было, а сам боец все обвинения отмёл. Примечательно, что, по данным американских СМИ, первым внимание на этот ролик обратил московский транссексуал по имени Жасмина.

Но если в европейской Чехии подобные вещи никого не удивили, то в Узбекистане скандал разгорелся нешуточный. Нужно, понимать, что в этой стране до сих пор действует уголовная ответственность за гомосексуализм. Махмуду пришлось записать специальное видеообращение к болельщикам, но узбекская компания Buka Boxing, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, разорвала контракт с бойцом без всяких разбирательств. Впрочем, большинство узбекских любителей спорта встали на сторону спортсмена, который к тому же спустя много лет пребывания в статусе «лица без гражданства» получил паспорт своей родины.

Последствием скандала стала и задержка с подписанием контракта с UFC, переговоры о котором начались ещё в 2018 году. Однако здесь камнем преткновения скорее стал денежный вопрос, нежели моральный. Дело в том, что, будучи звездой в Чехии, Мурадов зарабатывал несколько десятков тысяч евро за бой, а стандартный контракт новичка в UFC скромнее. К тому же в американских ММА уже было несколько порноактёров. Так, Джон Коппенхейвер, более известный как War Machine, с 2009 по 2010 год снялся в 12 фильмах для взрослых, а потом и вовсе загремел в тюрьму на долгий срок. Участник шоу UFC The Ultimate Fighter Дакота Кокрейн снялся в 16 порнографических видео для геев, пока его девушка не попросила больше этого не делать.

Теперь главная цель UFC

У Мурадова сейчас и в личной жизни полный порядок. Боец встречается с популярной чешской певицей Моникой Багаровой, а по числу подписчиков в Instagram пара приближается к миллиону. Будучи успешным и богатым, он снисходительно смотрит на своих завистников и недоброжелателей, говорит, что знает их имена, но не думает о мести. Долгие переговоры с UFC увенчались успехом в сентябре. Уже через две недели после подписания контракта Мурадов дебютирует в среднем весе поединком в Копенгагене с итальянцем Алессио ди Чирико, который провёл в организации уже шесть боёв и одержал в них три победы.

Не исключено, что в будущем судьба сведёт его с кем-то из российских бойцов, например, с Омари Ахмедовым, Сапарбеком Сафаровым или Романом Копыловым. Раньше такие возможности были. Российские промоушены пытались организовать бой Махмуда с Вячеславом Василевским и Александром Шлеменко, причём Мурадов был готов сразиться в России и за меньшие деньги, чем он получает в Чехии. В бою с ди Чирико букмекеры считают фаворитом узбекского бойца.