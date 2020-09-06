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Али Багов и Мурад Абдулаев
Единоборства

Как прошёл турнир ACA 110 в Москве

11:32, 06 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице прошёл очередной турнир АСА 110 (Absolute Championship Akhmat).

Победителем в полусреднем весе (77,2 кг) стал российский боец Мурад Абдулаев, победивший Али Багова по решению судей. В лёгком весе победу праздновал Эдуард Вартанян.

Курбан Тайгибов и Рамазан Кишев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рамазан Кишев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдуард Вартанян и Мухамед Коков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мухамед Коков и Эдуард Вартанян

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рамазан Кишев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдуард Вартанян и Мухамед Коков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мухамед Коков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдуард Вартанян

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мухамед Коков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мурад Абдулаев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Али Багов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Али Багов и Мурад Абдулаев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Али Багов и Мурад Абдулаев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Али Багов и Мурад Абдулаев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мухамед Коков и Эдуард Вартанян

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мурад Абдулаев и Али Багов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курбан Тайгибов и Рамазан Кишев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мухамед Коков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мухамед Коков и Эдуард Вартанян

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мурад Абдулаев и Али Багов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Али Багов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Али Багов и Мурад Абдулаев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Али Багов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мурад Абдулаев и Али Багов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Али Багов и Мурад Абдулаев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Али Багов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Али Багов и Мурад Абдулаев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мурад Абдулаев (в центре)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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