Как прошёл турнир ACA 110 в Москве

В столице прошёл очередной турнир АСА 110 (Absolute Championship Akhmat).
Победителем в полусреднем весе (77,2 кг) стал российский боец Мурад Абдулаев, победивший Али Багова по решению судей. В лёгком весе победу праздновал Эдуард Вартанян.
Курбан Тайгибов и Рамазан Кишев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рамазан Кишев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эдуард Вартанян и Мухамед Коков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мухамед Коков и Эдуард Вартанян
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рамазан Кишев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эдуард Вартанян и Мухамед Коков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мухамед Коков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Эдуард Вартанян
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мухамед Коков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мурад Абдулаев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Али Багов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Али Багов и Мурад Абдулаев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Али Багов и Мурад Абдулаев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Али Багов и Мурад Абдулаев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мухамед Коков и Эдуард Вартанян
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мурад Абдулаев и Али Багов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Курбан Тайгибов и Рамазан Кишев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мухамед Коков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мухамед Коков и Эдуард Вартанян
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мурад Абдулаев и Али Багов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Али Багов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Али Багов и Мурад Абдулаев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Али Багов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мурад Абдулаев и Али Багов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Али Багов и Мурад Абдулаев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Али Багов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Али Багов и Мурад Абдулаев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мурад Абдулаев (в центре)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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