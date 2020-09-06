Как прошёл турнир ACA 110 в Москве

Гран-при 1/8 суперфинала лиги кулачных боев Hardcore Fighting прошли, как и планировалось, на движущейся барже. Зрелищность мероприятию и сложности схваткам добавляет движущаяся площадка. В боях участвовали 32 бойца со всей России — профессионалы MMA, а также звёзды бокса и популярные блогеры: чемпион мира Дмитрий Кудряшов, блогер Суб, ведущий Первого канала Тимур Соловьёв и другие. Гостями стали звёзды спорта, шоу-бизнеса, популярные блогеры, именитые бойцы и легенды смешанных единоборств.