«Как Конор позволил поиметь себя этому Порье?»: реакция на победу Оливейры

В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 269. В главном бою вечера бразилец Чарльз Оливейра удушающим приёмом одолел Дастина Порье и защитил чемпионский титул. Рассказываем, как на это событие отреагировало ММА-сообщества.

Всё решил удушающий

Поединок начался без особых прелюдий — оба бойца стали активно размениваться ударами. Правда, несмотря на все старания бразильца, перебить Дастана ему не удалось. Более того, к концовке первого раунда Оливейра даже побывал в нокдауне, но смог спастись, завязав руки оппонента в партере.

Второй раунд уже был на стороне Чарльза. С первых же секунд второй пятиминутки бразилец перевёл своего оппонента в партер и сумел нанести ему несколько хороших ударов локтями. Впрочем, до боевого или удушающего приёма дело так и не дошло. Во многом это стало следствием очень качественной защиты Порье.

Однако уже в третьем раунде никакая защита не спасла Дастина. Оливейра в стойке запрыгнул за спину Порье. Несколько мгновений — и он всё-таки провёл удушающий приём. Хоть Дастин какое-то время терпел и пытался выбраться из удушающего, но в итоге ему пришлось сдаться. Наверняка в этот момент в голове американца пронеслись флешбэки с поединка против Хабиба Нурмагомедова.

Chase Stevens/AP/ТАСС

В итоге благодаря этой победе Чарльз Оливейра защитил свой чемпионский пояс. Это была его первая защита титула, и он снова лучший в лёгком весе в UFC.

Реакция общественности

Американский боец UFC Нейт Диас, выступающий в лёгком весе, удивился в первую очередь тому, как известный ирландский боец Конор Макгрегор мог дважды проиграть Дастину Порье. Как известно, американец и ирландец провели три боя между собой. Это самое долгое противостояние в карьере ирландца, и оно пока не в его пользу. Дастин дважды обыгрывал Конора. Последний раз — летом этого года. Как мы можем заметить, отголоски тех событий до сих пор многим не дают покоя.

Как Конор дважды позволил поиметь себя этому Дастину Порье? — задался вопросом Нейт Диас.

Собственно, не остался в стороне и сам Конор. Он в свойственном ему стиле высмеял поражение собственного обидчика.

Ты, долговязый кусок дерьма, которого он [Оливейра] обвёл вокруг пальца и которому дважды повезло [в боях с Конором]. Это оно. Вот что это такое. Неловкая ночь для тебя, — сказал Конор.

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, в свою очередь, решил сконцентрировать внимание на победителе.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мои поздравления, чемпион! Ты это заслужил, — написал Хабиб.

Такого мнения придерживается и Даниэль Кормье.

Можете, пожалуйста, перестать говорить о том, что Чарльз чуть не сдался? Он доказал, что готов к любой ситуации. Поздравляю, чемпион, — заявил тяжеловес.

Хоть Оливейра остаётся чемпионом, но очевидно, что на его пояс претендуют немало бойцов. Одним из будущих соперников бразильца можем стать россиянин Ислам Махачев. Он уже обратился к Чарльзу после победы над Дастином.

Поздравляю, чемпион. Сохрани этот титул для меня, — сказал Махачев.

Российский боец ММА Адам Яндиев также убеждён, что поединок между бразильцем и россиянином возможен.

Их уровни сопоставимы. Они оба борцы, так вот и проверим, чья борьба окажется лучше, наша или их. Я думаю, что Ислам точно не слабее бразильца. Это был бы очень интересный бой, — заявил Яндиев.

Правда, для начала Махачев должен разобраться с Бенеилом Дариушем, а потом уже поглядывать на других соперников.