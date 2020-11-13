Как и за что избили легенду ММА: цена конфликта

13 ноября вечером в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» повздорили два известных бойца ММА. Ветеран UFC и М-1 из Ингушетии Адам Яндиев набросился с кулаками на легендарного тяжеловеса Сергея Харитонова. В результате нескольких нанесённых ударов он сломал ему нос, пока бойцов не растащила охрана. После чего Харитонов решил поквитаться с обидчиком, однако очередную драку предотвратили сотрудники полиции. Что стало причиной конфликта, как он развивался и какие у него могут быть последствия, выяснял NEWS.ru.

Напал исподтишка

Судя по нескольким видео многочисленных очевидцев случившегося, Яндиев сначала повздорил с другом Харитонова и тоже спортсменом Русланом Абдо. После непродолжительной словесной перепалки он свалил его в фойе здания и принялся избивать, пока его не оттащили. Удивительно, что после этого агрессор не только не был задержан, но и не покинул здание происшествия, а вскоре вступил в конфликт и с самим Харитоновым, который до этого находился в зале. Он, судя по всему, имел аккредитацию на мероприятие.

На видео с камеры наблюдения видно, как спортсмены выходят из зала в фойе и спокойно ведут беседу, после чего находящийся на взводе Яндиев резко наносит три удара в голову, на которые стоящий с опущенными руками Харитонов не успевает отреагировать. Затем Адам бросает его на землю, где наносит ещё несколько ударов, пока Харитонов не приходит в себя и не вяжет соперника. После этого охрана разнимает участников конфликта, но они ещё несколько раз пытаются сойтись в коридоре, выкрикивая взаимные оскорбления. Во второй раз разобраться с обидчиком попытался уже Харитонов, но стражи порядка окончательно пресекли эскалацию конфликта.

У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего. Там разговор шёл абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и всё. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал нос, — рассказал друг Харитонова Руслан Абдо в интервью РЕН ТВ.

Причиной травм мог стать кастет или перстень

Харитонов оказался серьёзно пострадавшим в этой драке. На прошлой неделе уверенно выигравший свой бой в Абу-Даби у Олли Томпсона боец после непродолжительной потасовки выглядел так, как будто его только что избили в жёстком бою. У него было рассечение под глазом, вероятно, сотрясение мозга. После этого он отправился в больницу, где ему теперь предстоит операция. Кроме того, Харитонов написал из-за нападения заявление в полицию.

Примечательно, что такие травмы одному из самых фактурных тяжеловесов России нанёс значительно уступающий ему в габаритах боец. Этот бой можно даже назвать уличным ремейком эпической битвы Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко. При этом Харитонов находился в коридоре в спортивной одежде, а Яндиев был одет в строгий костюм. Конечно, роль сыграл эффект неожиданности. На видео заметно, что Сергей расслаблен, его руки опущены и он не готов к драке, чем и воспользовался оппонент. Во-вторых, как считает тот же Абдо, на руке у Яндиева мог быть некий предмет, предположительно, кастет. Другие очевидцы полагают, что рассечение мог нанести надетый на палец перстень.

«Хочешь драться — дерись в ринге»

С таким слоганом в своё время успешно зашла на рынок компания Fight Nights, которая первой в России делала упор на шоу — составляющую в этом виде спорта. В данном случае он выглядит крайне актуально, причём действия Яндиева, ударившего соперника исподтишка, осудили уже во всех бойцовских интернет-сообществах, где опубликовано видео драки. При этом Яндиев выкрикивал нецензурные ругательства в адрес оппонента и спрашивал: «Кому я должен? Что я должен?» По информации «Матч ТВ», речь идёт о старом долге Яндиева Харитонову, которых раньше связывали дружеские отношения. Сумма долга, предположительно, составляет два миллиона рублей.

Яндиев также весьма успешный спортсмен, но имеющий неоднозначную репутацию. У него хорошая дзюдоистская база, а своё имя он сделал в лиге М-1 Global вместе с братом Абубакаром, которая в то время имела серьёзную финансовую подпитку из Ингушетии от крупного бизнесмена Алихана Яндиева, по счастливому стечению обстоятельств — отца братьев. В 2015 году Яндиев провёл там несколько успешных поединков, после чего завершил карьеру с рекордом 9-0, причём его победный бой с Дмитрием Войтовым нынешний президент Союза ММА России Радмир Габдуллин счёл договорным. В 2018 году боец вернулся в спорт ради продолжения карьеры в UFC, однако после поражения удушающим приёмом на первом в истории лиги турнире в Москве от Джордана Джонсона больше профессиональных поединков не проводил.

Конечно, тема возможного реванша с Харитоновым по спортивным правилам и в клетке будет интересовать сейчас всех фанатов ММА и бойцовское сообщество, а в рамках спортивного противостояния можно и заработать столько, что и эти злосчастные два миллиона забудутся, кто бы их кому ни был должен. С другой стороны, произошедшее нападение и нанесение телесных повреждений — это уголовная статья, и Яндиев прежде может оказаться на скамье подсудимых. Проблемы с законом у него возникали и ранее, но всякий раз удавалось выйти сухим из воды. В 2016 году его автомобиль стал участником ДТП, в котором погиб человек, но самого Яндиева за рулём не было.

Кроме того, в 2017 году Яндиев поучаствовал в ресторане в драке с земляком Исой Белхороевым, конфликт с которым возник из-за фото в ресторане. Тот прибыл на встречу с группой товарищей, которые пытались скрутить Яндиева, а боец защищался с помощью ножа. Прямых долгосрочных последствий эта драка не имела для обеих сторон, но вскоре в Назрани получил огнестрельное ранение Илез Яндиев — двоюродный брат Адама.