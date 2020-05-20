Глава UFC Дэйна Уайт собирался в сентябре провести бой за объединение титулов в лёгком весе между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гейтжи. Однако трагические события в Дагестане, связанные с распространением коронавируса, и тяжёлое состояние отца Хабиба могут воспрепятствовать этим планам. Более того, боец может завершить карьеру.

«За ночь умерли 14 человек»

Дагестан с его высокой плотностью населения, большими семьями и гостеприимными традициями стал удобной мишенью для коронавируса. Тревогу бьют все — от простых людей до первых лиц республики. И если точную статистику о числе жертв сейчас никто привести не может, то о масштабе бедствия говорит тот факт, что один из самых уважаемых людей в мире спорта на Северном Кавказе Абдулманап Нурмагомедов уже несколько недель ведёт отчаянную борьбу за свою жизнь. За новостями о его состоянии следит вся республика и весь спортивный мир, а они порой бывают противоречивы и изменчивы. Вот и вчера после нескольких вестей надежды и облегчения пришло сообщение об очередном погружении в кому наставника и отца одного из самых популярных российских спортсменов.

Сам Хабиб долгое время воздерживался от комментариев, но в последние дни признал, что беда в его семье пришла не только к Абдулманапу. По словам бойца, только среди его близких родственников более 20 человек лежали в реанимации, а кто-то из них уже ушёл из жизни. Абдулманапа Нурмагомедова, перенёсшего в прошлом году операцию на сердце, удалось отправить в Москву спецбортом, где его подключили к аппарату ИВЛ и сделали повторную операцию на сердце. Однако пока он так и не смог прийти в себя.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и ещё десятки людей в больнице из моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты, — написал в Insagram Нурмагомедов читателю, отказывавшемуся воспринимать угрозу COVID-19 всерьёз.

За два месяца мир перевернулся

То, как менялась реакция Нурмагомедова на происходящее, характеризует всё наше общество, отказывающееся принимать угрозу до тех пор, пока она не постучит в дверь нашего дома. Хабиб поначалу был готов драться, несмотря на пандемию, где угодно, и говорил, что вирус ему не страшен. Ещё менее двух месяцев назад вернувшийся из Америки Нурмагомедов не сильно соблюдал режим самоизоляции, гулял по городу и заходил в кафе.

Один гулял по улице, один сидел в кафе. Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты? Здоровья нам всем, — писал он тогда в Instagram.

Сейчас Нурмагомедов уже сам готов переубеждать на примере своих близких тех «ковидоскептиков», которые призывают не обращать на происходящее внимание, называют вирус аферой, попыткой запугать людей и насильственно вакцинировать. Недавно он записал шестиминутное видеообращение, в котором призвал земляков и всех мусульман России не отмечать публично Ураза-байрам и молиться дома.

Не ходите в гости через пару дней, когда у нас будет священный праздник Ураза-байрам. Это на самом деле праздник, которого мы целый год ждём. Но сейчас нам важнее сохранить нашу жизнь. Жизнь наших близких, жизнь наших старших. Пусть Аллах поможет нам всем, — сказал Нурмагомедов в обращении.

Бой с Гейтжи так и не состоится?

Глава UFC Дэйна Уайт ранее заявил, что предварительно договорился о защите пояса Нурмагомедовым в сентябре, однако в свете последних обстоятельств эти планы могут измениться. Узнав о состоянии Нурмагомедова-старшего, Уайт не стал высылать бойцам контракт и решил поставить вопрос на паузу. Серьёзное течение болезни говорит о том, что даже при самом благоприятном исходе отца ждёт долгая реабилитация, и всё это время мысли Хабиба будут далеки от боёв и защиты пояса. кроме того, его менеджер Али Абдель-Азиз подчёркивает, что после каждого боя Нурмагомедов задумывается о завершении карьеры и может принять это решение в любой момент.

Россиянин и так является одним из самых малоактивных чемпионов UFC. В то время как в других дивизионах титульные бои проходят дважды в год, Хабиб выходит в октагон в последнее время лишь осенью, а весной другие бойцы разыгрывают временный пояс, как это было с Дастином Порье и Гейтжи. В такой ситуации, если россиянин не сможет выступить до конца года, логичным решением будет дать бой Гейтжи за полноценный титул с кем-то из других претендентов. Тем не менее руководство UFC пока предельно лояльно настроено к Нурмагомедову.

Не стоит забывать о роли отца в жизни и подготовке чемпиона. Хотя в последнее время Хабиб основной этап подготовки проводит за океаном в American Kickboxing Academy под руководством Хавьера Мендеса, именно Абдулманап принимает все ключевые решения в карьере сына, является для него главным авторитетом и моральным ориентиром. В период, когда он сам нуждается в помощи и поддержке, сын может окончательно потерять мотивацию к боям.

Если его отец находится в углу, Хабиб меня совершенно не слушает и действует только по его плану, но это на самом деле хорошо, — заявил журналистам Мендес после победного боя Нурмагомедова с Порье.

Конечно, все последние годы Хабиб подчёркивал, что мечтает покинуть мир единоборств непобеждённым, и этот день не за горами. Однако он вряд ли предполагал, что это может случиться в таких обстоятельствах.