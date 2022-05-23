Кадыров рассказал о свадьбе Чимаева Кадыров заявил, что свадьба бойца Чимаева прошла в соответствии с чеченскими традициями

Рамзан Кадыров / Фото vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил свадьбу шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева, которая прошла в Грозном 21 мая. Видео с торжественного мероприятия было опубликовано в соцсетях Кадырова.

Здесь собрались не только родные и близкие Хамзата, но и многочисленные друзья. Всё было прекрасно организовано в соответствии с национальными традициями. Я получил большое удовольствие от визита на торжество, — рассказал Кадыров.

В активе шведского бойца чеченского происхождения 11 побед подряд в профессиональной карьере. В апреле спортсмен единогласным решением судей одолел экс-претендента на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

Ранее Кадыров отреагировал на победу шведского бойца ММА чеченского происхождения Хамзата Чимаева над бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Руководитель региона назвал Чимаева королём клетки.