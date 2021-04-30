Кадыров провёл спарринг с бойцом UFC Чимаевым

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров устроил спарринг со шведским бойцом UFC чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Видео было опубликовано в Instagram.
Сегодня ночью мы позвали чеченского волка Чимаева на спарринг. Скромный Хамзат и не подозревал, что тренировка в октагоне была всего лишь поводом, чтобы мы смогли самыми первыми поздравить его с днëм рождения. Многим бы фанатам хотелось бы побоксировать с ним, и я, как один из преданных его болельщиков, не упустил такой возможности, — написал Кадыров в
Он добавил, что за Чимаевым будущее и в ближайшее время не видно бойцов, которые смогли бы его победить.
26 апреля стало известно, что Хамзат попал в ДТП на подаренной Кадыровым машине.
В активе Чимаева девять побед в девяти боях в ММА. Ранее 27-летний боец был готов официально завершить карьеру, объясняя это последствиями перенесённого коронавируса. Однако глава UFC Дэйна Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чечни лично попросил Чимаева не покидать большой спорт.