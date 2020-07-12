Кадыров поздравил Яна с завоеванием титула чемпиона UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Петра Яна с победой над Жозе Алду.
Петр одержал яркую и убедительную победу над легендой смешанных единоборств — Жозе Алду из Бразилии. Он доминировал на протяжении всего поединка и выиграл техническим нокаутом в пятом раунде! С большим удовольствием отмечу, что Петр начал свое восхождение в чеченском промоушене — ACA. Он был чемпионом и яркой звездой в нашей лиге! — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Также глава республики поздравил Яна с успехом и выразил уверенность, что его ждёт яркое будущее в мире ММА.
Как писал NEWS.ru, бывший боец ММА и актёр Олег Тактаров считает, что российского спортсмена Петра Яна можно считать легендой после завоевания титула чемпиона UFC.
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