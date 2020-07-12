Кадыров поздравил Яна с завоеванием титула чемпиона UFC

https://static.news.ru/photo/d57bcce0-c4d7-11ea-91db-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Петра Яна с победой над Жозе Алду.

Петр одержал яркую и убедительную победу над легендой смешанных единоборств — Жозе Алду из Бразилии. Он доминировал на протяжении всего поединка и выиграл техническим нокаутом в пятом раунде! С большим удовольствием отмечу, что Петр начал свое восхождение в чеченском промоушене — ACA. Он был чемпионом и яркой звездой в нашей лиге! — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Также глава республики поздравил Яна с успехом и выразил уверенность, что его ждёт яркое будущее в мире ММА.

Как писал NEWS.ru, бывший боец ММА и актёр Олег Тактаров считает, что российского спортсмена Петра Яна можно считать легендой после завоевания титула чемпиона UFC.