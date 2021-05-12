Кадыров пообещал Нурмагомедову любые деньги за бой с соперником из «Ахмата»

https://static.news.ru/photo/223a68f0-b3a4-11eb-a7dd-96000091f725_660.jpg Фото: ramzan/vk.com

Непобеждённому чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову предложили любые деньги за поединок с бойцом «Ахмата». Глава Чечни Рамзан Кадыров не уверен, что спортсмен сможет одолеть воспитанников клуба. В прямом эфире в Instagram он заявил, что с UFC всё понятно, а вот на счёт боя с «Ахматом» ещё неизвестно, кто кого, пишет «Грозный-информ».

Кадыров отметил, что Нурмагомедов — это проект UFC, и он готов предложить чеченскому бойцу любой гонорар за встречу на октагоне с бойцами грозненского клуба.

В UFC Хабиб стопроцентно порвал, а порвёт ли он в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар, — сказал Кадыров.

Он отметил, что считает очень перспективным шведского бойца смешанного стиля Хамзата Чимаева, которого ещё называют Новый Хабиб. У него девять побед в девяти боях. А также он рекордсмен: сумел победить трижды за 66 дней в UFC.

Нурмагомедов ушёл из спорта осенью 2020-го, как и обещал отцу. Последний его бой завершился победой над американцем Джастином Гейджи. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Теперь Порье проведёт бой на турнире UFC 264 с ирландцем Конором Макгрегором.