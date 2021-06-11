Кадыров оценил перспективы поединка с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/6323e0e8-caca-11eb-9c0a-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о возможности проведения боя с экс-чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабибом Нурмагомедовым в Instagram ЧГТРК «Грозный».

Пусть спортсмены выходят на ковёр, в клетку, — ответил Кадыров на вопрос о возможности такого поединка.

Также политик заявил, что ему сложно противостоять профессиональному спортсмену, который находится в другой весовой категории. При этом он отметил, что Нурмагомедов уже закончил выступления и перешёл из разряда спортсменов в разряд бизнесменов.

Ранее Кадыров вызвал большой резонанс, назвав Нурмагомедова «продуктом UFC» и предложив ему подраться в лиге ACA.

Как стало известно ранее, 14-летний пользователь TikTok из Кабардино-Балкарии был вынужден извиниться перед Рамзаном Кадыровым после некорректных высказываний в адрес главы Чечни.