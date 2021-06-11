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Единоборства

Кадыров оценил перспективы поединка с Нурмагомедовым

18:31, 11 июня 2021
Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о возможности проведения боя с экс-чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабибом Нурмагомедовым в Instagram ЧГТРК «Грозный».

Пусть спортсмены выходят на ковёр, в клетку, — ответил Кадыров на вопрос о возможности такого поединка.

Также политик заявил, что ему сложно противостоять профессиональному спортсмену, который находится в другой весовой категории. При этом он отметил, что Нурмагомедов уже закончил выступления и перешёл из разряда спортсменов в разряд бизнесменов.

Ранее Кадыров вызвал большой резонанс, назвав Нурмагомедова «продуктом UFC» и предложив ему подраться в лиге ACA.

Как стало известно ранее, 14-летний пользователь TikTok из Кабардино-Балкарии был вынужден извиниться перед Рамзаном Кадыровым после некорректных высказываний в адрес главы Чечни.

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