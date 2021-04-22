Кадыров обвинил СМИ в «чёрном пиаре» после спорной победы сына

https://static.news.ru/photo/0c32223c-a40e-11eb-b245-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на неоднозначную победу своего сына Адама на международном турнире по боксу «Время Легенд 6: Специальная операция» над Асланом Баттировым, обвинив СМИ в «чёрном пиаре». Его слова приводит BBC Russia.

Президент Чечни провёл прямой эфир на странице своего Instagram, в котором в шутку поинтересовался у 13-летнего сына, откуда у того деньги на договорные поединки, и объяснил, почему Адаму присудили победу.

Если судья видит, что удар пришёлся в глаз, он должен оставить бой. Без разницы, мой это сын или нет, — заявил Кадыров, отметив, что СМИ занимаются «чёрным пиаром».

19 апреля в Сети появилось видео боя Адама Кадырова, в котором его соперником выступил Аслан Баттиров из Кабардино-Балкарии. Во втором раунде на 50-й секунде рефери остановил бой и начал десятисекундный отсчёт, а затем секунданты выбросили белое полотенце. При этом Баттиров уверенно держался на ногах и в ходе боя именно он наносил большую часть ударов. Судья засчитал победу Кадырова-младшего техническим нокаутом и вручил тому пояс.

Более того, сообщалось, что 13-летний сын Кадырова объявил о готовности дать сопернику реванш. Адам недоволен решением рефери оставить бой.