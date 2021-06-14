Кадыров назвал сильнейшего между Нурмагомедовым и Чимаевым

https://static.news.ru/photo/15427a06-cda9-11eb-b00b-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил между собой бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Своим мнением глава республики поделился в прямом эфире на странице в Instagram.

По мнению Кадырова, Чимаев сейчас превосходит Нурмагомедова, так как последний уже «оставил спорт».

В своё время лучше был Хабиб, и он это доказал. А Хамзат очень хороший перспективный боец — он одарённый от природы парень, — сказал Кадыров.

Также глава Чечни опроверг слухи о конфликте с бывшим чемпионом UFC. Кадыров признался, что если бы у него были какие-то разногласия с Нурмагомедовым, то он бы их обсудил с ним лично.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики назвал Нурмагомедова проектом UFC.