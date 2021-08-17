Известный рефери прокомментировал поведение Макгрегора и Нурмагомедова

Известный рефери, работающий на турнирах UFC, и главный судья проходящего в Казани чемпионата Европы по ММА британец Марк Годдард прокомментировал NEWS.ru оскорбительные высказывания Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова и его отца.

Часть поведения Конора — это его треш-ток. Но мне жаль, что если раньше это были шутки, которые подогревали интерес к бою и были частью этой игры, то сейчас они стараются задеть соперника за живое, сделать ему максимально больно. Переходов на личности стало слишком много в современных боях. К сожалению, Конор и Хабиб давно перешли эту грань. Этого не должно быть в боях, — сказал Годдард.

Он отметил, что давно знает Нурмагомедова, работал на его боях и считает его не только высококлассным спортсменом и одним из лучших бойцов в истории UFC, но и хорошим человеком.

Как сообщалось ранее, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун открыли спорткомплекс «Барс Арена» в городе Кукмор в Татарстане.