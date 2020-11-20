Измайлов нокаутировал Файфера и завоевал титул WBO Global

https://static.news.ru/photo/7173fb4a-2b62-11eb-bf81-fa163e074e61_660.jpg Фото: ali_izmaylov_/instagam.com

В Минске прошёл очередной боксёрский турнир серии KOld Wars. В главном бою вечера ингушский боксёр Али Измайлов (5-0, 3 КО) победил техническим нокаутом в девятом раунде краснодарца Руслана Файфера (25-3, 16 КО) и стал обладателем титула WBO Global в полутяжёлом весе.

Файфер предсказуемо забрал инициативу с начала боя в поединке двух левшей, однако Измайлов удивил его хорошими боковыми в контратаках. В конце второго раунда он потряс Файфера, и тот оказался на полу, однако рефери посчитал причиной падения толчок и не стал отсчитывать нокдаун. Однако в последующих раундах Измайлов действовал в атаке уже более уверенно, а Файфер нередко игнорировал команды рефери.

Во второй половине боя Файфер пытался вязать соперника и боксировать в привычном стиле на ближней дистанции, но Измайлов очень жёстко встречал его с левой и вкладывался почти в каждый удар. Файфера болтало после каждого жёсткого попадания соперника, но он сохранял равновесие и пытался даже контратаковать, но Измайлов в концовке уже чувствовал себя полным хозяином положения в бою с более опытным соперником. Его удары оставляли всё больше следов на лице Файфера. В конце девятого раунда после серии ударов Измайлова Файфер повис на канатах, а рефери остановил поединок.

В соглавном поединке вечера известный белорусский кикбоксер-тяжеловес Пётр Романкевич выиграл свой второй бой в профессиональном боксе, нокаутировав в первом раунде иранца Сейедмехди Хоссейни.

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