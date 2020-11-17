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Единоборства

Избившего Харитонова бойца выпустят из следственного изолятора

08:08, 17 ноября 2020 39
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец ММА Адам Яндиев, нанёсший в драке травмы лица своему коллеге Сергею Харитонову будет выпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде.

За всё это время никто не дал уверенных показаний, что у него в момент драки был кастет. Во время обысков кастет тоже не нашли, — приводит Пятый канал слова источника, знакомого с ситуацией.

Драка Харитонова и Яндиева произошла 13 ноября на турнире по единоборствам в «Лужниках». После выхода в коридор Яндиев неожиданно нанёс оппоненту несколько ударов, которыми сломал нос и орбитальную кость. Харитонов при этом утверждал, что в левой руке у Яндиева был кастет.

15 ноября Яндиева доставили в отдел полиции для дачи показаний, а затем отправили в изолятор временного содержания.

Как писал NEWS.ru, бойцу смешанного стиля Адаму Яндиеву предъявили обвинения в нанесении лёгкого вреда здоровью коллеге Сергею Харитонову.

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