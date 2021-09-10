Избивать стариков стало законно: почему Холифилда в 58 лет пустили на убой

Американская промоутерская компания Triller даёт две форы отечественным боксёрским фрик-шоу с рэперами, толстяками, качками и выходцами из тюрьмы. В России, по крайней мере, ещё не додумались выводить людей предпенсионного возраста на показательное избиение теми, кто годится им в сыновья. После просмотра боя Витора Белфорта и Эвандера Холифилда охватывает чувство стыда. Как профессиональный бокс дошёл до такой жизни?

Бои Тайсона и Чавеса — это другое

Конечно, невозможно запретить взрослому дееспособному человеку заниматься тем, чем он хочет, но одно дело, когда 60-летние играют в футбол с 40-летними, а совсем другое, когда речь идёт о полноконтактном боксе. Атлетическая комиссия штата Калифорния справедливо отказалась выдавать Холифилду, которому скоро исполнится 59 лет, лицензию на бой с 44-летним Витором Белфортом, ещё не так давно одним из самых грозных нокаутёров UFC. Как бы хорошо легендарный тяж не выглядел внешне, возраст не обманешь, и даже открытая тренировка показала, насколько медленными и раскоординированными стали его движения, а в бою это смотрелось и вовсе ужасно.

Боксёры старше 50 в последнее время не раз выходили на ринг, но это были другие условия. Бой Майка Тайсона и Роя Джонса был выставочным. Боксёры надели специальные перчатки, а за их состоянием внимательно следили рефери и врачи. Самих соперников предупреждали, чтобы они не пытались друг друга нокаутировать. На шоу в Мексике, где стариной тряхнул ровесник Холифилда Хулио Сезар Чавес — старший, на него и соперника надели защитные шлемы помимо больших перчаток. При этом оба противостояния были изначально равными.

Рой Джонс, Майк Тайсон Joe Scarnici/POOL/Zuma/ТАСС

Холифилда же алчные промоутеры просто жёстко вывели на убой, воспользовавшись тем, что ветеран слишком поверил в свои силы, немного поработав в зале, и, видимо, остро нуждается в деньгах. Изначально его соперник Белфорт должен был встретиться с 48-летним Оскаром де ла Хойей, и это было бы равное противостояние, где небольшая разница в возрасте и габаритах компенсировалась огромным боксёрским опытом. Однако Золотой Мальчик, несмотря на вакцинацию, слёг с коронавирусом, и шоу нужно было срочно спасать. Ради этого его перенесли во Флориду, где легкоатлетическая комиссия, похоже, готова выдавать лицензии и на узаконенные убийства.

Избиение длилось меньше двух минут

Регламент боя предусматривал восемь раундов по две минуты (отечественных фриков, к слову, хватает всего на три раунда), но Белфорту хватило и одного из них. Чуть-чуть присмотревшись к Холифилду и дав ему поработать, он сократил дистанцию и быстрой серией в голову первый раз потряс американца. Холифилд попытался ответить размашистым оверхендом, от инерции которого вылетел за канаты. Уже тогда рефери можно было останавливать бой, поняв, в каком состоянии находится ветеран, однако зал жаждал крови и продолжения этого фарса.

Холифилд в итоге перенёс два полноценных нокаута, стоял под градом ударов в глухой защите, прежде чем поединок остановили. Конечно, у Белфорта в 44 года уже нет прежней скорости рук, но разница в 15 лет в таком возрасте более значима, чем в бою 40-летнего с 25-летним. Никто сейчас и представить не может, чем обернётся для Холифилда такая трёпка и как скажется на его здоровье. А главное, зачем Белфорту было самоутверждаться на престарелой легенде с таким остервенением. Он бы мог провести с ним лёгкий спарринг, и все были бы довольны. Сейчас он разве кому-то доказал этим нокаутом своё величие как боксёра?

На фоне такого дикого зрелища прошёл действительно дружеский спарринг Дэвида Хэя с миллиардером Джо Фурнье, в свободное время увлекающимся боксом, и жёсткий нокаут в первом раунде в исполнении Андерсона Силвы. Паук, похоже, обрёл в боксе вторую молодость и в этот раз в стиле Мейвезера показал всю красоту защиты корпусом в бою с другим экс-чемпионом UFC Тито Ортисом, а затем наглухо нокаутировал его на исходе первого раунда.

Дальше ещё больше жести

Судя по всему, никаких выводов из произошедшего сделано не будет, а индустрия фрикового бокса продолжит пробивать новое дно. Белфорт уже почувствовал себя героем и королём и принялся бросать новые вызовы главным звёздам поп-бокса братьям Джейку и Логану Полам. Однако на их фоне он уже сам будет слишком старым, однако может заработать столько, сколько ему уже не предложат нигде.

Витор Белфорт Rebecca Blackwell/AP/ТАСС

Холифилд вместо того, чтобы успокоиться, снова сделал вызов Майку Тайсону с предложением о завершении трилогии. При этом если в первый раз Тайсон по неизвестной причине отказался от боя (организаторы поспешили объявить, что он испугался, что Холифилд его нокаутирует), то сейчас может и принять предложение ради больших и лёгких денег. Впрочем, каждый зарабатывает на жизнь так, как умеет. Здесь больше вопросов даже не к Triller, которые устраивают подобные шоу, а к классическим боксёрским промоутерам: «Во что вы превратили классический бокс с его обилием версий, поясов и весовых категорий, что люди готовы смотреть даже такое вместо ваших турниров?»