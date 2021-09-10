Избивать стариков стало законно: почему Холифилда в 58 лет пустили на убой

Американская промоутерская компания Triller даёт две форы отечественным боксёрским фрик-шоу с рэперами, толстяками, качками и выходцами из тюрьмы. В России, по крайней мере, ещё не додумались выводить людей предпенсионного возраста на показательное избиение теми, кто годится им в сыновья. После просмотра боя Витора Белфорта и Эвандера Холифилда охватывает чувство стыда. Как профессиональный бокс дошёл до такой жизни?
Бои Тайсона и Чавеса — это другое
Конечно, невозможно запретить взрослому дееспособному человеку заниматься тем, чем он хочет, но одно дело, когда 60-летние играют в футбол с 40-летними, а совсем другое, когда речь идёт о полноконтактном боксе. Атлетическая комиссия штата Калифорния справедливо отказалась выдавать Холифилду, которому скоро исполнится 59 лет, лицензию на бой с 44-летним Витором Белфортом, ещё не так давно одним из самых грозных нокаутёров UFC. Как бы хорошо легендарный тяж не выглядел внешне, возраст не обманешь, и даже открытая тренировка показала, насколько медленными и раскоординированными стали его движения, а в бою это смотрелось и вовсе ужасно.
Боксёры старше 50 в последнее время не раз выходили на ринг, но это были другие условия. Бой Майка Тайсона и Роя Джонса был выставочным. Боксёры надели специальные перчатки, а за их состоянием внимательно следили рефери и врачи. Самих соперников предупреждали, чтобы они не пытались друг друга нокаутировать. На шоу в Мексике, где стариной тряхнул ровесник Холифилда Хулио Сезар Чавес — старший, на него и соперника надели защитные шлемы помимо больших перчаток. При этом оба противостояния были изначально равными.
Холифилда же алчные промоутеры просто жёстко вывели на убой, воспользовавшись тем, что ветеран слишком поверил в свои силы, немного поработав в зале, и, видимо, остро нуждается в деньгах. Изначально его соперник Белфорт должен был встретиться с 48-летним Оскаром де ла Хойей, и это было бы равное противостояние, где небольшая разница в возрасте и габаритах компенсировалась огромным боксёрским опытом. Однако Золотой Мальчик, несмотря на вакцинацию, слёг с коронавирусом, и шоу нужно было срочно спасать. Ради этого его перенесли во Флориду, где легкоатлетическая комиссия, похоже, готова выдавать лицензии и на узаконенные убийства.
Избиение длилось меньше двух минут
Регламент боя предусматривал восемь раундов по две минуты (отечественных фриков, к слову, хватает всего на три раунда), но Белфорту хватило и одного из них. Чуть-чуть присмотревшись к Холифилду и дав ему поработать, он сократил дистанцию и быстрой серией в голову первый раз потряс американца. Холифилд попытался ответить размашистым оверхендом, от инерции которого вылетел за канаты. Уже тогда рефери можно было останавливать бой, поняв, в каком состоянии находится ветеран, однако зал жаждал крови и продолжения этого фарса.
Холифилд в итоге перенёс два полноценных нокаута, стоял под градом ударов в глухой защите, прежде чем поединок остановили. Конечно, у Белфорта в 44 года уже нет прежней скорости рук, но разница в 15 лет в таком возрасте более значима, чем в бою 40-летнего с 25-летним. Никто сейчас и представить не может, чем обернётся для Холифилда такая трёпка и как скажется на его здоровье. А главное, зачем Белфорту было самоутверждаться на престарелой легенде с таким остервенением. Он бы мог провести с ним лёгкий спарринг, и все были бы довольны. Сейчас он разве кому-то доказал этим нокаутом своё величие как боксёра?
На фоне такого дикого зрелища прошёл действительно дружеский спарринг Дэвида Хэя с миллиардером Джо Фурнье, в свободное время увлекающимся боксом, и жёсткий нокаут в первом раунде в исполнении Андерсона Силвы. Паук, похоже, обрёл в боксе вторую молодость и в этот раз в стиле Мейвезера показал всю красоту защиты корпусом в бою с другим экс-чемпионом UFC Тито Ортисом, а затем наглухо нокаутировал его на исходе первого раунда.
Дальше ещё больше жести
Судя по всему, никаких выводов из произошедшего сделано не будет, а индустрия фрикового бокса продолжит пробивать новое дно. Белфорт уже почувствовал себя героем и королём и принялся бросать новые вызовы главным звёздам поп-бокса братьям Джейку и Логану Полам. Однако на их фоне он уже сам будет слишком старым, однако может заработать столько, сколько ему уже не предложат нигде.
Холифилд вместо того, чтобы успокоиться, снова сделал вызов Майку Тайсону с предложением о завершении трилогии. При этом если в первый раз Тайсон по неизвестной причине отказался от боя (организаторы поспешили объявить, что он испугался, что Холифилд его нокаутирует), то сейчас может и принять предложение ради больших и лёгких денег. Впрочем, каждый зарабатывает на жизнь так, как умеет. Здесь больше вопросов даже не к Triller, которые устраивают подобные шоу, а к классическим боксёрским промоутерам: «Во что вы превратили классический бокс с его обилием версий, поясов и весовых категорий, что люди готовы смотреть даже такое вместо ваших турниров?»