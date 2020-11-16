Избитый боец Харитонов выложил фото с фингалами

https://static.news.ru/photo/7e23e240-27f4-11eb-955c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, избитый коллегой Адамом Яндиевым, в Instagram опубликовал фото, на которых видны синяки и ссадины.

Для спортсменов это обычное состояние после боя, переломы, сотрясения, ссадины и т.д., я никогда не падаю духом и иду только вперёд, уверен, что основные мои победы ещё впереди. Выпал на неизвестное время, но уверен, что всё заживёт и хотя бы через полгода смогу вернуться! Спортсмены, тренируйтесь и выступайте только на турнирах! Всем здоровья! Только вперёд! — написал Харитонов.

Вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» боец ММА Адам Яндиев избил Сергея Харитонова. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Харитонов утверждает, что в драке был использован кастет.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах произошедшего.

Как ранее передавал NEWS.ru, Руслан Абдо отказался от госпитализации. Он рассказал журналистам, что не может понять, из-за чего произошло нападение. Он подчеркнул, что у Яндиева «с головой непорядок». Спортсмен пояснил, что он вместе с Харитоновым давно знаком с Яндиевым и никаких конфликтов ранее не случалось, во время разговора, предшествовавшего драке, не было никаких провокаций.