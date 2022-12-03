Иван Штырков победил Асылжана Бахытжанулы на турнире RCC 13

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Штырков

В Екатеринбурге на турнире RСС 13 состоялся бой Ивана Штыркова и Асылжана Бахытжанулы. Победу одержал Штырков по прозвищу Уральский Халк.

Бой прошел все три раунда и завершился единогласным решением судей, все трое арбитров дали счет 29:28 в пользу Штыркова.

Для 34-летнего россиянина эта победа стала 22-й в карьере при двух поражениях.

Асылжана Бахытжанулы — боец из Казахстана, он потерпел третье поражение в профессиональной карьере, при 12 победах.

В главном бою RCC 13 подерутся Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. В поединке будет разыгран специальный пояс RCC. Начала боя — в 23:30 мск.

Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян дал NEWS.ru прогноз на бой: по его мнению, Исмаилова не стоит заранее записывать в фавориты, поскольку Шторм способен удивить оппонента и одержать верх в стойке.