Иван Штырков и Вагаб Вагабов подерутся на турнире RCC Их бой пройдет в Тюмени 24 февраля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Штырков

Российские бойцы Иван Штырков и Вагаб Вагабов проведут бой по правилам кикбоксинга. Поединок пройдет 24 февраля в Тюмени и станет главным событием турнира RCC 18. Формула боя: три раунда по три минуты в весовой категории до 100 кг, сообщили NEWS.ru в пресс-службе RCC.

Переговоры о поединке начались два года назад.

Для Штыркова это будет третий бой по правилам кикбоксинга, ранее он проводил поединки с обладателем Кубка мира Петра Романкевича и российского чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева.

В смешанных единоборствах Штырков одержал 22 победы, потерпел два поражения и один бой свел вничью.

В активе Вагаба титул чемпиона AMC Fight Nights, 30 побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что российский боксер Романов проведет претендентский бой в Екатеринбурге. Его соперником по поединку, который состоится 10 февраля, будет китаец Чжан Чжаосинь.

14 января российский боксер Артур Бетербиев одержал победу в бою с британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале. Россиянин нокаутировал соперника в седьмом раунде, защитив титул чемпиона по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.