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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на обвинения в изнасиловании.

Время расставит всё по своим местам. Я сосредоточен на поясе, на том, чтобы мыслить позитивно. Я помолюсь за тех, кто пытается испортить мне жизнь подобными обвинениями, — приводит слова Макгрегора...