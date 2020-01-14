Боец АСА, выступающий в средней и полутяжёлой весовых категориях, Магомед Исмаилов опубликовал видео с тренировки к поединку против четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Фёдора Емельяненко, посоветовав противнику подойти ко встрече в своей лучшей форме.
Лучшее, что может сделать Емельяненко, это подойти к бою в своей лучшей форме! — написал Исмаилов на своей страницу в Instagram.
Бой между российскими спортсменами состоится третьего апреля 2020 года на турнире АСА 107, который пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».
Ранее стала известна стоимость билетов на бой Емельяненко с Исмаиловым, писал NEWS.ru.
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