Исмаилов высмеял Макгрегора после нападок на Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/b655ed6c-a430-11eb-8125-96000091f725_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подшутил над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором после обращения того к Хабибу Нурмагомедову, опубликовав соответствующий ролик в Instagram.

Ирландский спортсмен ранее заявил, что дагестанцы склонны убегать и прятаться, и это ярко заметно на примере бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Этот фрагмент появился в начале видео 34-летнего бойца. Затем в кадре появляется Исмаилов, который включает электробритву, и уже в финальной части ролика демонстрируется фотография лысого Макгрегора.

Слово не воробей, вылетит — волосы тоже вылетят, — подписал пост российский боец.

В октябре 2018 года ирландец проиграл Нурмагомедову бой за чемпионский пояс.

Ранее Конор Макгрегор рассказал о намерении приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Интерес известного бойца к клубу продиктован прозвучавшим ранее заявлением семьи американских олигархов Глейзеров о желании продать контрольный пакет акций клуба после того, как проект футбольной Суперлиги потерпел крах на фоне жёсткой реакции УЕФА и футбольных фанатов.