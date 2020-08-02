Исмаилов выразил уважение Александру Емельяненко

Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шёл до конца! Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скорейшего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьёт, и если ты умеешь идти до конца, то не всё ещё потеряно! — написал Исмаилов на своей странице в Instagram.