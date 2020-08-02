Единоборства

Исмаилов выразил уважение Александру Емельяненко

08:49, 03 августа 2020
Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поддержал своего поверженного соперника Александра Емельяненко.

Хочу выразить уважение Александру! Несмотря на тяготы, с которыми он столкнулся в бою, шёл до конца! Шоу закончилось, а жизнь продолжается! Желаю ему скорейшего восстановления! Жизнь часто сталкивает нас с трудностями и очень тяжело бьёт, и если ты умеешь идти до конца, то не всё ещё потеряно! — написал Исмаилов на своей странице в Instagram.

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24 июля на турнире АСА 107 в Сочи Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде в одностороннем бою.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ходе подготовки к поединку с американцем Джастином Гейтжи.

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