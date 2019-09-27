Магомед Исмаилов на турнире АСА 99 в Москве единогласным решением судей одержал победу над Артёмом Фроловым. После боя он поделился с журналистами эмоциями, рассказал о дружбе с соперником, возможном реванше с Владимиром Минеевым и дальнейших планах.

— Что чувствуете после этой победы?

— Конечно, у меня букет положительных впечатлений. Этот парень расположен на 11 строчек выше меня в мировом рейтинге. Это серьёзная оппозиция. Он очень мощный. Я ощущал его крепкий характер. Сколько его ни бей, он не остановится, а будет продолжать идти вперёд. Я потряс его несколько раз, но он встряхнул головой и продолжил драться. У него непоколебимый характер. Как только бой закончился, я ему сказал: «Артём, ты железный мужик». Я спросил его, не против ли он, если мы будем дружить. Очень положительно к нему отношусь.

— Можете сравнить этот бой с боем с Минеевым?

— Послушайте, нельзя это сравнивать. В бою с Минеевым я был одним человеком, а сейчас стал другим. Там со второго раунда что-то у меня пошло не так. 20% меня дорабатывали последние три раунда. Сейчас всё иначе. Вы видели, чтобы я отёк или опух во время боя? А там я залился, потому что неправильно питался, неправильно восстанавливался после гонки. Там я просто пытался доработать до последнего. В третьем раунде мы запланировали спад, в четвёртом газанули. Оставалось доработать пятый раунд. Я его доработал, но не выиграл. После четвёртого раунда с Минеевым я думал, что побеждаю, но это был другой Магомед Исмаилов в том бою. В этом я был на максимуме, и Артём дал мне сумасшедший бой. Если бы я чувствовал себя так с Минеевым, то все пять раундов продолжались бы как первый и второй. Я так думаю. Но произошло то, что произошло. Разве после боя с Минеевым я говорил, что уважаю его и хочу дружить? Потому что это был грязный бой.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Вы хорошо провели три раунда на одном дыхании. В этот раз делали особый упор на физподготовку?

— Сейчас заведите мне Минеева на три раунда, ещё три раунда газану.

— Вы расстроены тем, что ваш бой — не главное событие в турнире, хотя все журналисты пришли к вам и не смотрят на то, что происходит в клетке?

— Ой, в самом деле столько народу. Но мне приятно это внимание, но я щемлю. Я самый щемящий боец. У меня самая стреляющая папаха в России. Вот и собираю вас.

— Сколько боёв у вас осталось по контракту с АСА?

— Ещё один бой.

— На что потратите $100 тыс. за бой и победу?

— А как думаете, мне ещё бонус за выступление вечера дадут? Я надеюсь ещё на десятку сверху. Мне было приятно провести бой с Артёмом. Какой бы ни был исход, я бы улыбался и поздравил Фролова. Он также хотел победить в этом бою, и я рассматривал, что могу проиграть. Но я везунчик.

— Вы волновались перед выходом?

— Я всегда волнуюсь. Если не волнуюсь, то у меня будут проблемы в клетке. Надо волноваться.

— Думаете уже, кто мог бы стать следующим соперником?

— Дайте мне пока насладиться этой победой. Я приглашу куда-нибудь Артёма. Мы сядем, покушаем, обсудим, что пошло у него в бою не так, что у меня пошло не так. Может, я его где-то перехитрил, может, он меня. Я постараюсь по-дружески провести время, чтобы у нас остались хорошие впечатления от нашей встречи.

— Помните, как вы стукнулись головами?

— Очень неудобно получилось. Я не видел этот момент. Даже не понял, что ударил его головой, но по его выражению лица понял, что это не от удара рукой случилось. Я ему сказал: «Клянусь, я не специально». Он ответил, что всё понимает, и предложил продолжить.

— Вы понимали по ходу боя, что выиграли два раунда?

— Мне об этом сказали угловые. Я его пару раз потряс и понимал, что имею преимущество. Но он тоже попадал, надо пересмотреть бой.

— В третьем раунде он вызывал вас на рубку...

— И я её принял. Мы не смогли пошуметь и сделать шоу до боя, но я обещал шоу в клетке и сделал его. Я занял центр и дал ему шанс. Он мог попасть по мне в размене в последние 30 секунд, и он пошёл вперёд, а я с ним подрался. Вот мы закатили шоу.

— Минеев предложил вам 10 млн рублей за бой с ним. Согласитесь?

— Я подумаю. Минееву надо провести ещё один значимый бой, чтобы проявить себя. Я-то дерусь с серьёзными ребятами, а ему надо войти в колею. Десятка — это хорошее предложение, но у меня действует соглашение с АСА, а я держу своё слово, поэтому, пока контракт действует, я не буду рассматривать другие, даже более выгодные предложения. Так и должен поступать мужчина.

— Раньше говорили, что ваше шоу за клеткой перегоняет то, что вы показываете в клетке. Сейчас вы как боец сравнялись с собой шоуменом?

— Люди думают, что треш-ток — это легко. Это нелегко. Чем больше ты разговариваешь, тем больше тебе приходится работать. Тебе нужно оправдывать такое поведение, нужно дать газ в клетке, а для этого надо три месяца жить в спортзале. А если я буду молча выходить на бой, я не буду так впахивать ради этого.

— Реванш с Василевским вам интересен?

— Нет. Я хочу встретиться с Василевским, провести время, дать ему пару дружеских советов. Его карьера немного пошла на спад, у него три поражения подряд, поэтому с моей стороны будет правильно дать ему пару дружеских советов, указать на ошибки, которые я вижу. Это только за столом, за едой и чашечкой чая.