Исмаилов снова оскорбил Минеева

https://static.news.ru/photo/00d3daf2-61d8-11eb-afcc-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов опять жёстко высказался в отношении коллеги Владимира Минеева.

Листайте влево, друзья, и перед вами официально появится очкошник. Ну и, собственно, у меня на этом всё, — заявил Исмаилов на видео, размещённом в Instagram вместе со снимком соперника.

Перепалки в социальных сетях между этими спортсменами начались после того, как в октябре 2018 года они провели бой, в котором судьи зафиксировали ничью.

Словесные выпады 24 декабря 2020 года вылились в массовую драку в клетке на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве. Причём, ни Исмаилов, ни Минеев не были участниками шоу. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и сказал, что хочет встретиться с Исмаиловым. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости, и между ними началась потасовка. Бойцов разнимала полиция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Магомед Исмаилов ответил своему коллеге Сергею Харитонову. Тот заявил, что Исмаилова нужно дисквалифицировать пожизненно за массовую драку с Владимиром Минеевым на турнире Fight Nights. Исмаилов в соцсети написал, что заранее принимает извинения Харитонова.