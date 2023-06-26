Исмаилов рассказал, кто должен ответить за смерть ребенка на турнире ММА Рамазан Исмаилов назвал виновных в смерти ребенка на турнире по единоборствам в Амурской области

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Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца ММА Магомеда Исмаилова, в интервью NEWS.ru высказал свое мнение о гибели ребенка на турнире по смешанным единоборствам в Амурской области. По его словам, согласно правилам Союза MMA России, нужно драться в шлемах, чтобы избежать травм. Дети должны использовать амуницию.

В правилах Союза ММА России прописано, что нужно драться в шлемах, поэтому спрос должен идти с организаторов. До последнего времени даже в олимпийском боксе надевали шлемы, амуницию и специальные перчатки, в которых нельзя сжать руку в кулак. Только феноменально сильный человек мог нокаутировать соперника. Даже если взять рукопашный бой, шлем обязателен, чтобы не было травм. Детям амуниция также необходима, — сказал Исмаилов.

С его точки зрения, в этом случае должно быть возбуждено уголовное дело. Если проигнорировать сейчас эту ситуацию, завтра другая организация сделает так же, отметил Исмаилов. Нынешний прецедент должен послужить уроком для остальных, чтобы никто не относился халатно к здоровью детей. добавил он.

4 июня стало известно, что 16-летний подросток, участвовавший в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) в Амурской области, погиб. Была опубликована видеозапись, на которой спортсмен наносит оппоненту разрешенный удар ногой с разворота, в результате чего тот падает на настил и теряет сознание. Подросток скончался позже в машине скорой помощи.