Исмаилов рассказал, что сделает с Минеевым и с Гаджиевым

https://static.news.ru/photo/af602ba6-647c-11eb-b647-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов пообещал сначала разобраться с коллегой Владимиром Минеевым, а затем с промоутером Камилом Гаджиевым.

Побью его в бою, а после — настигну! Когда я предложил ему уединиться со мной раз на раз, я хотел, чтобы все увидели, насколько он не мужчина! Я ведь не сомневался, что он струсит и откажется! Каждый получит своё сполна, бой — это всего лишь спорт. Минеев давно вышел за рамки спорта. Когда порешаю с Вовой, наверное, Камилу тоже разок втащу, — написал Исмаилов в Instagram.

Перепалки в социальных сетях между Исмаиловым и Минеевым начались после того, как в октябре 2018 года они провели бой, в котором судьи зафиксировали ничью. Эта ничья для обоих является единственной в карьере.

24 декабря 2020 года между ними случилась массовая драка в клетке на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и сказал, что хочет встретиться с Исмаиловым. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости и между ними началась потасовка. Бойцов разнимала полиция.

29 января NEWS.ru писал, что Исмаилов снова оскорбил Минеева, назвав его «очкошником».