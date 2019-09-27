Я подумаю. Минееву надо провести ещё один значимый бой, чтобы проявить себя. Я-то дерусь с серьёзными ребятами, а ему надо войти в колею. Десятка — это хорошее предложение, но у меня действует соглашение с АСА, а я держу своё слово, поэтому, пока контракт действует, я не буду рассматривать другие, даже более выгодные предложения. Так и должен поступать мужчина, — рассказал Исмаилов News.ru.