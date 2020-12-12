Исмаилов принял участие в потасовке перед боем со Штырковым

https://static.news.ru/photo/71c03854-3c77-11eb-a496-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поучаствовал в потасовке перед боем с Иваном Штырковым. Видео было опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, как Исмаилов пнул человека, а затем два раза ударил его машину с надписью «Реальные пацаны». Инцидент произошёл в Москве на парковке в районе Олимпийского проспекта.

По информации Sports.ru, это была постановочная сцена в рамках промо сериала «Реальные пацаны против зомби», который выходит в прокат 17 декабря.

Бой Исмаилова с Иваном Штырковым состоится 13 декабря и станет главным событием шоу ACA 115.

29 ноября NEWS.ru писал, что Исмаилов откроет курсы треш-тока для российских бойцов.