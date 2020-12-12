Исмаилов принял участие в потасовке перед боем со Штырковым

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поучаствовал в потасовке перед боем с Иваном Штырковым. Видео было опубликовано в Twitter.
На кадрах видно, как Исмаилов пнул человека, а затем два раза ударил его машину с надписью «Реальные пацаны». Инцидент произошёл в Москве на парковке в районе Олимпийского проспекта.
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По информации Sports.ru, это была постановочная сцена в рамках промо сериала «Реальные пацаны против зомби», который выходит в прокат 17 декабря.
Бой Исмаилова с Иваном Штырковым состоится 13 декабря и станет главным событием шоу ACA 115.
29 ноября NEWS.ru писал, что Исмаилов откроет курсы треш-тока для российских бойцов.