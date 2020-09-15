Исмаилов предложил использовать Дзюбу в качестве ринг-гёрл

Боец ММА Магомед Исмаилов предложил, чтобы во время боя с Владимиром Минеевым карточки с номерами раундов выносил футболист сборной России и питерского «Зенита» Артём Дзюба.
Это же бои, надо заряженного какого-нибудь мужика такого. Дзюбу, например. Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся, — сказал Исмаилов в эфире канала «Матч ТВ».
Также Исмаилов отметил, что его гонорар за реванш с Минеевым должен составить не менее 30 миллионов рублей.
Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Сергей Харитонов, одержавший победу в дебютном поединке по правилам профессионального бокса над британцем Дэнни Уильямсом, прокомментировал действия своего соперника.
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