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Единоборства

Исмаилов предложил использовать Дзюбу в качестве ринг-гёрл

08:58, 16 сентября 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец ММА Магомед Исмаилов предложил, чтобы во время боя с Владимиром Минеевым карточки с номерами раундов выносил футболист сборной России и питерского «Зенита» Артём Дзюба.

Это же бои, надо заряженного какого-нибудь мужика такого. Дзюбу, например. Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся, — сказал Исмаилов в эфире канала «Матч ТВ».

Также Исмаилов отметил, что его гонорар за реванш с Минеевым должен составить не менее 30 миллионов рублей.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Сергей Харитонов, одержавший победу в дебютном поединке по правилам профессионального бокса над британцем Дэнни Уильямсом, прокомментировал действия своего соперника.

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