Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой

https://static.news.ru/photo/3d665d90-c517-11ea-a605-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: maga_isma/instagram.com

Боец ММА Магомед Исмаилов в преддверии поединка с Александра Емельяненко заявил, что для его соперника этот бой будет самым тяжёлым.

Саша, это будет самый тяжёлый бой в твоей карьере. Я работал с соперниками выше тебя и с хорошей защитой от борьбы. У них быстрые руки и ноги, поэтому мы готовы делать историю. Фёдор Емельяненко был разносторонним и мог побеждать оппонента на его сильной стороне, и я не буду бороться с Сашей, а всё порешаю с ним в ударке, — сказал Исмаилов во время онлай-конференции.

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут главный бой в тяжёлом весе на турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Сочи.

Первоначально турнир bsolute Championship Akhmat (ACA) 107 должен был пройти в Москве, но был перенесён в Сочи в связи с эпидемиологической обстановкой. При этом болельщикам, купившим билеты на турнир в Москве, будут возвращены деньги. Турнир будет показан в прямом эфире только по системе pay-per-view, писал NEWS.ru.