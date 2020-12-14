Исмаилов подработает секундантом

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Турнир АСА 116, в главном бою которого титул чемпиона АСА в полулёгком весе оспорят его обладатель, бразилец Фелипе Фроес и россиянин Марат Балаев, пройдёт без зрителей.

В целях профилактики распространения коронавируса мы решили отказаться от присутствия зрителей на финальном турнире года в телевизионном формате. Болельщики смогут посмотреть трансляцию на сайте в формате pay-per-view, — рассказал президент...