Исмаилов подработает секундантом

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов (17-2-1) приедет на турнир RCC 8 в качестве секунданта швейцарца Ясубея Эномото (20-12), которому предстоит провести бой против Сергея Мартынова (13-3). Об этом сообщает пресс-служба RCC.
Для Эномото это уже третий бой в лиге RCC — в прошлом году он одержал в Екатеринбурге две победы: сначала — над Михаилом Рагозиным, потом — над Иваном Штырковым. Благодаря этому Эномото поднялся на 21-ю строчку сильнейших бойцов среднего веса (до 84 кг) в рейтинге FightMatrix.
14 декабря NEWS.ru писал о возможных вариантах продолжения карьеры Исмаилова. Днём ранее он победил Ивана Штыркова единогласным решением судей, после чего рассказал о стойкости своего соперника.