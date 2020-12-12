Исмаилов победил Штыркова по очкам на турнире АСА

https://static.news.ru/photo/da22333a-3d7a-11eb-8d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Магомед Исмаилов нанёс поражение соотечественнику Ивану Штыркову в главном бою турнира АСА 115 в Москве. На протяжении трёх раундов явным преимуществом владел Исмаилов.

Исмаилов хорошо читал соперника и атаковал на скачке, в то время как Штырков свой разнообразный арсенал ударов не мог донести до соперника. В середине первого раунда Исмаилов пошёл в борьбу и нанёс несколько жёстких ударов при выходе из клинча. Штырков начал уставать и пятиться к сетке, почти не помышляя об атакующих действиях, а его единственную попытку тейкдауна Исмаилов умело сконтрил. Во втором раунде Исмаилов усилил натиск и эффектно бросил соперника, а в концовке пошёл в размен, который уже проходил на замедленных скоростях и снова перевёл Штыркова в партер.

В третьем раунде Исмаилов уже откровенно играл со своим соперником, демонстрируя весь богатый арсенал мимики при безуспешных атаках Штыркова. Иван шёл вперёд, но периодически нарывался на взрывные атаки визави. Концовка боя прошла в партере с преимуществом Исмаилова, которому судьи отдали победу единогласным решением со счётом 30:27 (двое), 29:28 (двое) и 30:28.

В соглавном бою в среднем весе Магомедрасул Гасанов победил единогласным решением судей Артёма Фролова.

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