Исмаилов победил Илича на турнире в Москве Россиянин Исмаилов победил серба Илича единогласным решением судей на турнире в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магомед Исмаилов

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов одержал победу над сербским спортсменом Александром Иличем в поединке по правилам бокса. Бой из шести раундов возглавил турнир Pravda Boxing в Москве.

Победу Исмаилова зафиксировали по единогласному решению судей. В предыдущий раз россиянин в поединке по правилам бокса был сильнее нигерийца Оланреваджу Дуродолу. Тогда судьи также приняли такое решение единогласно.

На профессиональном уровне с 2011 года 36-летний россиянин выступает с 2011 года. На его счету 17 побед в 20 боях.

Ранее в поединке Магомеда Исмаилова против 41-летнего Дуродолу все трое судей отдали победу россиянину с одинаковым счётом 40:36. Результат боя не вошел в официальный послужной список спортсменов из-за специфических правил встречи.