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Единоборства

Исмаилов переходит в FIGHT NIGHTS и будет драться с Минеевым

08:26, 01 февраля 2021
Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, ранее выступавший в лиге АСА, намерен продолжить выступления в промоутерской компании FIGHT NIGHTS.

У нас соглашение на один бой с намёком на второй, если он пройдёт с Владимиром Минеевым в сентябре. Это, скорее всего, будет в Москве, — приводит слова владельца компании Амира Мурадова ТАСС.

Бой-реванш с Владимиром Минеевым — одно из самых ожидаемых событий в российских ММА этого года. Первый их поединок в конце 2018 года завершился вничью, после чего Исмаилов больше не выступал в FIGHT NIGHTS и продолжал карьеру в ACA, где одержал яркие победы над Вячеславом Василевским, Артёмом Фроловым и Александром Емельяненко.

Как писал NEWS.ru, cловенец Урош Юришич первым напал на угловых российского бойца смешанных единоборств Шамиля Мусаева, заявил секундант спортсмена из РФ Абусульян Магомедов.

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