Исмаилов откроет курсы треш-тока для российских бойцов

Надо делать треш-ток правильно стратегически. У нас в стране не принято оскорблять родных и близких соперника, и этого делать не следовало. Я стараюсь показать, как можно правильно поднять интерес к противостоянию. При этом я не делаю это одинаково к каждому бою. Необязательно быть плохим парнем, можно правильно подколоть и создать агрессию вокруг боя без оскорблений и тому подобного. Ребятам стоит прибегать к треш-току, чтобы получать достойные деньги и внимание за свой труд. Главное, чтобы это заходило для российской публики, — рассказал Исмаилов на пресс-конференции.