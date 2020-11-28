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Исмаилов откроет курсы треш-тока для российских бойцов

15:14, 29 ноября 2020
Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, известный своими яркими высказываниями, рассказал, что планирует провести курсы треш-тока для российских бойцов.

Надо делать треш-ток правильно стратегически. У нас в стране не принято оскорблять родных и близких соперника, и этого делать не следовало. Я стараюсь показать, как можно правильно поднять интерес к противостоянию. При этом я не делаю это одинаково к каждому бою. Необязательно быть плохим парнем, можно правильно подколоть и создать агрессию вокруг боя без оскорблений и тому подобного. Ребятам стоит прибегать к треш-току, чтобы получать достойные деньги и внимание за свой труд. Главное, чтобы это заходило для российской публики, — рассказал Исмаилов на пресс-конференции.

13 декабря в главном бою турнира АСА 115 в Москве Магомед Исмаилов проведёт бой с Иваном Штырковым.

Как писал NEWS.ru, боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, как готовится к поединку со Штырковым.

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