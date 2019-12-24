Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал возможный поединок с Александром Емельяненко и объяснил причины неприязни к нему.
Емельяненко меня подбешивает. Знаешь, почему? Потому что он мог дать достоять Кокляеву. Там же было понятно, что он не представляет для него никакой угрозы. Дал бы пауэрлифтеру доработать. Александр, я перебоксирую тебя. Мы будем драться по правилам ММА, но я настучу тебе и в стойке, — заявил Исмаилов на своём youtube-канале.
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