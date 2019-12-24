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Американский боец Дональд Серроне по прозвищу Ковбой, который 18 января станет соперником Конора Макгрегора в первом бою после более чем годового простоя, опроверг обвинения в проплаченном проигрыше.

Я не собираюсь поддаваться. Сейчас вокруг боя куча грязи. Люди считают, что мне заплатили, чтобы я проиграл, но нет в мире стольких денег, чтобы я согласился на сдачу боя. Я...